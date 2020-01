Incidente tra quattro veicoli: auto nel fossato e strada chiusa

Un impressionante incidente tra un camion e un'auto è avvenuto verso le 15 di venerdì in via Montorso, all'incrocio con via Marche, ad Arzignano. Nello schianto sono rimaste coinvolte altre due vetture, una delle quali è carambolata a lato della strada finendo nel fossato. Fortunatamente i conducenti sono rimasti feriti lievemente.

Nell'incidente sarebbe stato coinvolto anche un neonato, che si trovava all'interno di uno dei veicoli coinvolti, e che è rimasto illeso.

La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul luogo anche il Suem.

AGGIORNAMENTO

La circolazione è tornata alla normalità alle 17