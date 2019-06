Esce di strada con l'auto e si cappotta: ferita una 29enne

Una giovane vicentina è rimasta ferita in un incidente in Strada delle Caperse a Vicenza nel primo pomeriggio di martedì.

Verso le 15 la donna, una 29enne alla guida di una Toyota Aygo, sarebbe uscita autonomamente di strada perdendo il controllo dell'auto. La vettura, finita in un fossato, si è cappottata. Sul posto sono inervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, i vigili del fuoco e il Suem di Vicenza che ha trasportato la giovane al pronto soccorso in codice giallo.