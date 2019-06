Schianto scooter-auto: grave un 45enne

Schianto tra un'auto e uno scooter in Corso San Felice martedì pomeriggio all'ora di punta. Secondo una prima ricostruzione verso le 14 una Merces Classe A stava uscendo dalle strisce blù quando è arrivato un motorino che stava andando in direzione Verona. I due mezzi si sarebbero toccati e il motociclista sarebbe finito addosso a una Fiat Idea che stava procedendo verso viale Milano, sulla careggiata opposta.

Il conducente del motorino, un rumeno di 45 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo con una probabile frattura. Corso San Felice è invece stato chiuso al traffico nel tratto tra via Legione Antonini e via Rattazzi per i rilievi della polizia locale giunta sul posto, il che ha causato non pochi problemi alla circolazione.