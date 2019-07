Schianto in scooter, minorenne si frattura una gamba

Alle ore 11.45 di oggi mercoledì, una pattuglia del distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia Locale Alto Vicentino è intervenuta in via Thiene a Piovene Rocchette per un incidente a seguito del quale un motociclista è stato trasportato in codice giallo presso l'Ospedale di Santorso.

Il motociclista, minorenne, percorreva la via diretto verso il centro del paese quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una Fiat Punto condotta da una 50enne di Carre', che stava svoltando a sinistra per accedere al parcheggio di un negozio.

Sul posto è intervenuto il Suem 118 per il trasporto del ferito all'Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Il minorenne ha riportato una frattura alla gamba e fortunatamente non versa in pericolo di vita. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti per rilevare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche, con esito negativo.