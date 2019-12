Incidente fra tre auto, un ferito e traffico bloccato

Lunghe colonne dalle 18 di giovedì sulla strada che collega Molina a Malo per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli. Secondo una prima ricostruzione un'auto con al volante una donna avrebbe invaso la corsia mentre andava verso la frazione, schiantandosi contro un'altra vettura che invece transitava da Thiene verso Malo.

Le due auto si sono scontrate coinvolgendo un'altra vettura. La conducende del primo veicolo è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso con un codice di media gravità. Alle 19 il traffico in zona era ancora intenso. La polizia locale si è occupata della regolazione della circolazione automobilistica, ridotta a una carreggiata per permettere la messa in sicurezza della strada e la rimozione dei veicoli. Traffico intenso in entrambi le direzioni.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale.