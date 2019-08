Schianto tra quattro auto: un ferito e traffico in tilt

Schianto tra auto nella tarda mattinata di lunedì. L'incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, è avvenuto verso le 11 in via Martini, sulla strada che da Nove porta a Pozzoleone. Il bilancio è di un ferito non grave, portato per controlli all'ospedale di Bassano.

In tilt la circolazione sulla strada, che è stata bloccata per i rilievi da parte della polizia locale. L'incidente sta provocando delle code e pesanti rallentamenti al traffico.