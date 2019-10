Schianto auto-scooter: grave 17enne

Alle ore 15:20 di sabato, all'intersezione tra Via dei Tigli e la SR 245 denominata Via Garibaldi del Comune di Rosà, C.A. donna di 24 anni residente a Rosà a bordo della propria autovettura, si è schiantata con uno scooter condotto da un ragazzo di anni 17 residente anch'esso a Rosà. A causa dell'urto, le cui cause sono in corso di accertamento, il ragazzo è stato sbalzato a terra, mentre il motorino, come pure pezzi di carrozzeria dell'auto, hanno colpito e danneggiato altri due veicoli in transito sulla stessa via.

Al ragazzo sono state prestate le prime cure dal personale del 118 del PS di Bassano del Grappa con successivo intervento e trasportato in codice rosso a mezzo Elisoccorso verso il nosocomio di Vicenza. Gli altri conducenti non subivano alcuna lesione. I due veicoli maggiormente coinvolti riportavano ingenti danni mentre solo lievi per i restanti due. La SR 245 rimaneva chiusa al traffico per poter effettuare i rilievi del sinistro a cura di due pattuglie del Distaccamento di Rosà del Comando di PL Nordest Vicentino mentre la regolazione del traffico veniva curata da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Rosà.