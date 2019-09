Si schianta con l'auto contro la rotonda: tasso alcolico quattro volte sopra al limite

Schianto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Protagonista un 27enne, T.D., residene a Torri di Quartesolo che ha inforcato diritto la rotatoria di Campedello in viale Riviera Berica a Vicenza, di fronte al bar "Marco Polo", schiantandosi in mezzo all'aiuola. Il giovane, dai controlli della stradale intervenuta sul posto, è risultato positivo all'alcol test. I suoi valori erano di 2 grammi di alcol per litro di sangue, ben quattro volte superiori alla norma.

Secondo la ricostruzione della questura il 27enne, vero le 3:30, è arrivato alla rotatoria senza frenare mentre andava in direzione della tangenziale ed è salito con la sua Opel Corsa sullo spartitraffico, staccandone un pezzo per poi schiantarsi contro un segnale stradale e finendo la corsa nel mezzo della rotatoria.

Dopo il test alcolimetrico il quartesolano è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza e la sua patente è stata sequestrata. L'auto, non di sua proprietà, è stata fatta trasportare al deposito a spese del concudente in attesa del ritiro. Il giovane dovrà anche rispondere economicamente dei danni al patrimonio del Comune di Vicenza.