Sbanda e si cappotta: 31enne in Rianimazione

Alle 21:15, di sabato sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte Nuovo a Pojana Maggiore per soccorrere un automobilista, finito rovesciato con l’autovettura contro il muro di un’abitazione: ferito un 31enne.

I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza la Seat Ibiza, mentre il giovane noventano era stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale a Vicenza in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.