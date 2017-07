Breganze, scontro tra due camion: ferito un autista

Terribile schianto tra due tir sulla Nuova Gasparona (all'altezza della Laverda) verso le 13 di giovedì. Un autoarticolato con targa croata, in sosta lungo il margine della carreggiata, è stato tamponato da autocarro condotto da P.M. di anni 50 residente a Trissino.

Dallo scontro la cabina dell'investitore è stata distrutta. Illeso il conducente croato O.T. di anni 45 sceso dall'autocarro per chiedere informazioni. Sul posto intervenivano due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e per la viabilità del traffico, il Suem 118 di Santorso che ha trasportato in ospedale il conducente P.M., e due squadre dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa per la messa in sicurezza dei veicoli.

In seguito è intervenuta una ditta specializzata di Bassano del Grappa per la rimozione dei veicoli. Il traffico fino alle ore 16.00 circa è stato regolato in senso unico alternato.