Tragico schianto in moto: muore giovane vicentino

Uno schianto fatale addosso a un paletto della segnaletica stradale dopo il volo dalla moto, sbandata su una semicurva al termine del rettilinio. Ha perso la vita così Giovanni Zamperetti, 26enne di Cornedo. Il tragico incidente è avvenuto verso le 14:30 di sabato in Trentino, lungo la statale 349 di Costo Val d'Assa, quel pezzo di Valsugana a metà strada tra Levico e l'Altopiano di Asiago, vicino all'hotel Vezzena e la chiesa di Santa Zita.

Un terribile volo di 60 metri che non ha lasciato scampo al giovane vicentino, soccorso immediatamente dai medici e trasportato d'urgenza in elicottero al Santa Chiara di Trento. Inutili i tentativi di rianimarlo: Giovanni è morto pochi minutI dopo l'arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate. Il 26enne lavorava come operaio nella ditta S.P. Meccanica di Cornedo, vicino alla casa in via San Sebastiano dove abitava con i genitori. Grande appassionato di moto aveva acquistato la sua Ducati bianca 848 da poco meno di due anni e ieri era partito con una dozzina di amici centauri per una gita in Trentino.

La tragedia si è consumata proprio mentre il gruppetto stava tornando a Vicenza. È stato un suo compagno di viaggio a chiamare il 118. L'ambulanza è arrivata con i pompieri di Luserna e la polizia locale dell'Alta Valsugana che ora sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto sembra nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente.