Schianto contro il guardrail: muore 49enne

Tragedia a Valli del Pasubio. Nella nottte tra domenica e lunedì, verso le 4, un motociclo Caballero Rally 500 con alla guida Luciano Cavedon, 49enne residente a Zanè, è uscito di strada schiantandosi conto il guardrail. In seguito all'urto la moto è finita sull'altra corsia di marcia, e l'uomo ha perso la vita a causa delle ferite riportate nel tremendo impatto.

Il 49ennne percorreva la Provinciale 46, proveniente da Trento in direzione Schio quando, all'altezza di via Giol del comune di Valli del Pasubio , dopo aver effettuato una curva a destra, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati da un automobilista che stava passando sul luogo dell'incidente dove sono arrive ue ambulanze. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, è stato constatato il decesso del motociclista

I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia del consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, che ha chiuso la strada per alcune ore.