Schianto in moto: gravissima coppia di sessantenni

Uno schianto tremendo nella serata di domenica in via Cicogna, nell'omonima frazione di Pojana Maggiore. Verso le 20 i residenti del posto hanno sentito un fortissimo botto e, una volta usciti di casa, hanno visto una coppia di motociclisti a terra: lui incastrato sotto a una moto maxi enduro e la compagna sbalzata di alcuni metri più avanti. Immediato l'arrivo delle ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Padova in codice rosso e l'uomo a quello di Vicenza nel reparto rianimazione dove si trova tuttora ricoverato.

I due infortunati, entrambi sessantenni e residenti in provincia di Rovigo, stavano percorrendo le strade del Basso Vicentino con la loro Honda Africa Twin CRF 1000 quando, per cause ancora da stabilire dai carabinieri giunti sul posto, sono usciti dalla careggiata e si sono schiantati sul muretto di una casa. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i militari e non è escluso il coinvolgimento di un'auto pirata.