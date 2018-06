Tragedia, sabato mattina alle 7.30, lungo la strada provinciale 349, a Thiene all'altezza del Carrefour.

Secono le prime informazioni, una moto si è scontrata con un'auto e per il centauro, 38 anni, non c'è stato scampo. Sul posto, oltre al Suem 118, anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinemica dell'incidente e regolare il traffico.