Tragico schianto: si ribalta con l'auto e perde la vita

Tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato. Verso le 2 un automobilista, mentre passava per via Monticelli, ha notato una Alfa 75 ribaltata in un fossato e ha avvisato immediatamente i carabinieri della locale stazione.

I militari, assieme ai vigili del fuoco e al Suem, hanno trovato all'interno dell'abitacolo il corpo di un uomo. Il conducente è stato liberato dalle lamiere senza vita e il medico intervenuto ha certificato il decesso a causa dei traumi multipli da impatto.

Il conducente deceduto aveva 71 anni, nato e residente a Sossano.

(Articolo in aggiornamento)