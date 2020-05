Travolta da un'auto: muore donna di 55 anni

Incidente mortale giovedì mattina verso le 7:30 in via Bassanese a Scaldaferro, frazione di Pozzoleone. Secondo una prima ricostruzione una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un'auto - proveniente da Marostica - mentre stava camminando lungo la strada, vicino all'osteria Scaldaferro.

La signora sarebbe stata centrata pieno e, all'arrivo dei soccoritori, per lei non c'era più niente da fare. L'impatto con l'automobile è stato fatale: la 55enne è infatti morta sul colpo. Sul posto, oltre al Suem, sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Thiene per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

(IN AGGIORNAMENTO)