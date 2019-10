Schianto tra due auto: muore una 68enne

STragico schianto in via Terminon tra Montegaldella e Villaganzerla verso mezzogiorno di domenica. Due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio la conducente di una Hyundai, una 68enne di Merano, rimasta incastrata nella vettura e morta sul colpo.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere il corpo della donna. Sul posto anche un'ambulanza del Suem ma per la 68enne purtroppo ormai non c'era più niente da fare. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri.

(Articolo in aggiornamento)