Donna travolta e uccisa in bici da un automobilista

Tragico incidente a Rosà nella mattinata di giovedì. Una ciclista 54enne, O.C. di Cassola, verso le 7 di mattina, è stata travolta e uccisa da un automobilista in via Roma mentre con la propria bici stava facendo un giro sportivo amatoriale assieme a un gruppo di persone.

Secondo le prime informazioni a centrarla in pieno sarebbe stata una vettura con alla guida un albanese. Sul posto è intervenuto il Suem 118 ma, nonostante i soccorsi, per la donna non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e la polizia locael Ne.Vi. per la regolazione del traffico che è rimasto bloccato, con strada chiusa, fino dopo le otto.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)