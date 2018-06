Thiene, schianto, muore centauro 39enne: camionista arrrestato

Tragedia, sabato mattina alle 7.30, lungo la strada provinciale 349, a Thiene all'altezza del Carrefour. Un centauro 39enne di C.F., nato a Malo e residente a Vicenza, di professione geometra ha perso la vita, schiantandosi mentre era in sella alla sua moto, un'Honda Twin. Inutili isoccorsi del Suem 118.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la moto, percorreva la via Gombe verso Thiene e si apprestava ad imboccare la rotatoria per reimmettersi nella direzione opposta quando si è scontrata contro un camion modello Mercedes Arox che stava seguendo la stessa traiettoria. Il conducente, P.G., classe 69, residente a Castel Morrone, Cesena, domiciliato sull’Altopiano, dipendente di una ditta di autotrasporti con sede nella provincia di Caserta, incurante dell’accaduto proseguiva la marcia, per poi tornare sul luogo dell’accaduto dopo circa mezz’ora.

Dalle attività di polizia giudiziaria svolte nell’immediato dai carabinieri del NRM di Thiene, in relazione alle responsabilità emerse a carico del conducente dell’autocarro, e come disposto dal P.M. di turno Sost. Proc. Dott.ssa De Munari della Procura di Vicenza, P.G. veniva dichiarato in stato di arresto per il reato P.P. dall’ Art. 589 bis (Omicidio Stradale) e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.