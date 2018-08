Tragedia sul Costo, morto centauro

Non c'è stato nulla da fare per il centauro coinvolto in un incidente domenica alle 13 all'inizio della Strada del Costo, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio.

Secondo le primissime informazioni la due ruote si sarebbe scontrata contro un'auto e per il motociclista non c'è stato scampo. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.

