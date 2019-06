Travolta da un'auto dopo la messa: muore pensionata

Una signora di 77 anni - Rosa Centin di Castegnero, poco dopo le 20 di sabato, è stata tamponata da una Bmw mentre stava pedalando con la sua bici lungo la Riviera Berica. L'impatto non le ha lasciato scampo: l'anziana è morta per le ferite subìte dopo un volo di diversi metri. Sul posto è arrivata immediatamente un ambulanza del Suem 118 ma per la donna non c'era più niente da fare. L'anziana è stata sbalzata al di là del fosso e del guardrail che fiancheggia la strada.

La tragedia è avvenuta in località Ponte nella frazione di Villaganzerla e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziana stava tornando a casa in bicicletta dopo essere stata alla messa serale, quando una Bmw 320 station wagon con al volante un 52enne residente a Vicenza l'ha centrata in pieno.

Secondo i rilievi e le testimonianze raccolte dei militari l'automobilista, che a quanto pare viaggiava a velocità moderata ed è risultato negativo all'alcoltest, non avrebbe visto la donna a causa di un momento di distrazione. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Rosa Centin, che lascia il mario e tre figli, era molto conosciuta in paese.