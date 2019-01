Vicenza Est, schianto mortale contro il guard rail

Dramma alle 17 del pomeriggio di Capodanno al termine di viale Serenissima, verso la tangenziale. Un'auto si è schiantata contro il guard rail e la persona a bordo è deceduta.

Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem ma per la vittima, Roberto Biasin, 55 anni, residente in città, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e per le operazioni di gestione del traffico.

Secondo le prime ipotesi l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto per il fondo viscido dll'asfalto o per un malore. Non sono stati rilevati segni di frenata.