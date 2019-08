Schianto auto-moto: muore 43enne, grave la fidanzata

Tragedia sulle strade del Vicentino alla vigilia di Ferragosto. Una Ducati e un suv Toyota Rav 4 si sono scontrati mercoledì verso le 20 in via Roma a Schiavon. Nello schianto ha perso la vita Stefano Azzolin, 43 anni, di Breganze, alla guida della moto, mentre è in gravi condizioni la fidanzata che viaggiava con lui.

Secondo una prima ricostruzione, la Toyota stava facendo una manovra in mezzo alla strada quando è sopraggiunta la moto. L'impatto è stato inevitabile e i due fidanzati sono finiti violentemente sull'asfalto. Sul posto sono arrivate 2 ambulanze del 118 che hanno portato l'uomo e la donna al San Bassiano. Viste le sue gravi condizioni, Azzolin è stato trasferito al San Bortolo in rianimazione ma per lui non c'è stato niente da fare ed è spirato verso le 23.

La fidanzata del motociclista è invece stata operata d'urgenza e si trova in prognosi riservata in Rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada che è rimasta prima chiusa al traffico e poi a senso unico alternato fino alla rimozione del suv e della moto. Per il conducente della Toyota sarà con tutta probabilità aperto un fascicolo per omicidio stradale.