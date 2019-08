Travolto sulle strisce pedonali: muore anziano

Tragico incidente ad Asiago domenica mattina verso le 10. Un 90enne è morto sul colpo dopo essere stato investito sulle strisce pedonali in via Garibaldi. L'anziano, di Mogliano Veneto, era in vacanza sull'Altopiano.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Fiat Punto. Inutili i tentativi di rianimazione, dei medici del Suem arrivati sul posto: l'anziano è deceduto sul colpo. Indagini dei carabinieri dell'Altopiano per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(IN AGGIORNAMENTO)