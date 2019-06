Scontro frontale tra due motociclisti: 29enne in rianimazione

Terribile schianto tra due moto nel pomeriggio di venerdì in via False a Monteviale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto verso le 16 i due veicoli si sono scontrati frontalmente in un rettilineo. Secondo una prima ricostruzione uno dei due è finito nel fossato e sarebbe stato travolto dal proprio mezzo. Si tratterebbe di un 29enne.

Il ragazzo è stato liberato dai pompieri e soccorso dai medici del Suem che l'hanno portato in ospedale a Vicenza in codice rosso e ricoverato al reparto rianimazione del San Bortolo, a quanto sembra anche con serie complicazioni a una gamba. Codice rosso anche per l'altro motociclista che invece è finito al pronto soccorso.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in una strada che in quel punto non presenta curve.