Schianto contro un platano, auto cappottata: muore 60enne

AGGIORNAMENTO ORE 16:30

Non ce l'ha fatta Giampietro Magari, classe '59 di Conco. L'uomo era stato trasportato in elicottero al reparto rianimazione del San Bortolo dopo l'uscita di strada con la sua auto. Il 60enne è deceduto qualche ora dopo a causa delle gravi ferite riportate.

ORE 14

È finito in ospedale con un codice rosso un 60enne di Conco che, verso le 12:30 di venerdì, si è schiantato con la sua auto contro un platano per poi rovesciarsi. L'incidente è avvenuto lungo la Schiavonesca-Marosticana in viale Vicenza a Bassano del Grappa.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, rimasto incastrato all’interno della Fiat Panda 4X4. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in eliambulanza in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare la causa dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.