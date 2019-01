Esce di strada per colpa del ghiaccio: ferita 18enne

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dall'abitacolo una neopatentata 18enne di Lusiana, uscita di strada ieri sera, domenica, alle 21, in località Laverda. La ragazza è stata trasportata all'ospedale in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale Nord Est Vicentino, la Lancia Ypsilon su cui viaggiava la giovane poterbbe essere scivolata sul ghiaccio presente sulla carreggiata per poi cappottarsi lungo il pendio.