Si schianta con l'auto ed è senza patente: 5mila euro di multa

Gli è costata molto cara l'uscita serale con l'auto del papà. Ben 5110 euro di multa e il fermo della vettura per tre mesi in quanto A..S. Q.P., 18enne di origine ecuadoregna residente in città era al volante senza patente quando ha perso il controllo della Renault Twingo su cui viaggiava ed è uscito di strada. L'auto si è schiantata contro un albero prima di finire la sua corsa in un fossato.

L'episodio è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in città, in viale Diaz al Villaggio del Sole verso la mezzanotte. Dopo l'incidente, avvenuto a pochi metri dalla sua casa, il ragazzo è riuscito a uscire dalla vettura incidentata e ha chiamato il padre che è arrivato sul posto con uno scooter. Il 18enne è andato in ospedale per controlli (aveva un taglio a una gamba) con il motorino.

Alcuni passanti, nel frattempo, hanno avvisato la polizia locale di Vicenza che, giunta sul luogo dell'incidente, ha ricostruito la dinamica dell'accaduto e ha elevato la maxi-multa. Il giovane era uscito per passare una serata con gli amici prendendo l'auto pur non avendo mai conseguito la patente di guida. Oltre ai 5mila euro gli agenti hanno elevato una contravvenzione di 398 euro anche ai famigliari per incauto affidamento.