Schianto nella notte, quattro giovani feriti, due gravissimi

Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale quando il conducente dell'auto, per cause ancora di stabilire, ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva. L'incidente è successo poco prima della mezzanotte di ieri sula Provinciale 36 di Gambugliano.

L'auto è carambolata, schiantandosi fuori strada. A bordo, quattro persone, due ragazzi e due ragazze, tutti diciannovenni. Ad avere la peggio le due donne, soccorse dalle ambulanze del Suem e portate al San Bortolo in codice rosso. Una di loro è stata intubata e si trova ricoverata la reparto rianimazione mentre l'altra avrebbe riportato una probabile frattura del bacino. Feriti, ma non i maniera grave, anche i due ragazzi.