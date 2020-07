Schianto furgone-moto: gravissimo 32enne

Grave sinistro stadale alle ore 14:20 di lunedì in via Roma all'altezza del civico 44 nel comune di Montecchio Precalcino.

Un furgone Renault Transit, condotto da M. A. di 45 anni anni e residente a Chioggia (VE), dopo aver effettuato una consegna in via Roma nell'immettersi nuovamente nel flusso della circolazione veicolare è entrato in collisione, per cause in corso di accertamento, con un motociclo Kawasaki condotto da O. E. di 32 anni e residente a Montecchio Precalcino.

In seguito al violento impatto entrambi i mezzi hanno terminato la propria corsa in corrispondenza del passo carraio al civico 44 di via Roma. Il conducente del motociclo, a causa dei traumi riportati, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza in codice rosso.

Due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino sono intervenute sul posto per i rilievi del sinistro stradale e per la viabilità del traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

--

Gallery