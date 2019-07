Furgone del pane si schianta contro l'albergo: ferito il conducente

Alle 7 circa di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Canove di Roana per un furgone del pane finito contro una colonnina idrante e poi addosso l’albergo Paradiso, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.

I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza il furgone e chiuso l’idrante, mentre l’autista, venuto fuori da solo, è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato per dei controlli in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.