Schianto tra 3 auto: tre in ospedale

Alle ore otto di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via CoLderuga a Longare per un incidente frontale tra tre autovetture, quattro le persone coinvolte, tre i feriti.

I pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza le auto mentre i feriti sono state stabilizzate dal personale Suem 118 per essere trasferite in ospedale in codice giallo. Coinvolte nell'incidente una Volkswagen Golf, una Ford Fiesta e una Nissan Juke. Sul posto anche i carabinieri.