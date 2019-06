Frontale tra due auto, quattro feriti: uno è gravissimo

Quattro feriti, di cui uno gravissimo è il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 19 di domenica in via Fontanelle a Gambellara. Secondo una prima ricostruzione lo schianto tra una Mini e un'Alfa Romeo si è verificato in una semicurva.

Ancora in corso di definizione, da parte dei carabinieri, le dinamiche del sinistro. Sul posto, oltre i militari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo e Arizignano e il Suem con quattro ambulanze un elicottero. Pesanti disagi alla circolazione per ore, con la strada bloccata per le operazioni di soccorso.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una famiglia residente nel veronese e una ragazza di Gambellara. Le tre donne ferite, la moglie e la figlia del conducente dell'Alfa, sono stati portati all'ospedale di Vicenza in codice giallo, assieme alla donna alla guida della Mini, rianimata sulla strada dagli operatori del Suem. In condizioni molto gravi invece l'uomo che era al volante dell'Alfa, portato in ospedale a Verona con l'elisoccorso.