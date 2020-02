Frontale tra un'auto e un camion dei rifiuti, due feriti: grave una donna

È di due feriti, uno dei quali, una donna ricoverata in codice giallo, il bilancio dle frontale tra un’auto e un camioncino del servizio di igiene ambientale. L'incidente è avvenuto alle 7:15 circa di lunedì in via Bauce lungo la SP31 ad Altissimo e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

La squadra dei pompieri arrivati da Arzignano ha messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dalla Fiat Panda la donna, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La signora, ferita, è stata assistita dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Ferito nello scontro anche l’autista del camioncino, portato pure lui in pronto soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:15 dopo il recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale.

Allegati