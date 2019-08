Il cane attraversa la strada, cadono con la Vespa: coppia in ospedale

Stavano percorrendo in Vespa una via nel Feltrino, alle pendici delle Dolomiti e diretti verso Feltre, quando un cane ha attraversato improvvisamente la strada. La brusca frenata del conducente, P.G., vicentino 54enne, gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

L'incidente è avvenuto questa mattina verso le otto in via Casonetto a Feltre. L'uomo è finito a terra assieme alla passeggera, A.M., classe '65 di Vicenza. Entrambi sono stati soccorsi dall'ambulanza e portati in ospedale a Feltre per le ferite riportate, ma non risultano in condizioni gravi.