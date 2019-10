Schianto tra due auto, una finisce nel fossato: coppia in ospedale

Incidente ad Ancignano, frazione di Sandrigo alle 17 di giovedì pomeriggio. Una Fiat Panda, con due coniugi a bordo, stava percorrendo via Soelle quando è uscita dallo stop nel momento in cui, lungo via Guarniere, stava arrivando una Ford Focus, con al volante una 55enne, proveniente da Bressanvido.

L'impatto tra le due vetture è stato inevitabile. A causa dello schianto la Panda - con alla guida C.B. di 72 anni e come passeggero la moglie R.M. di 66 anni, entrambi residenti a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona - si è ribaltata su un fianco finendo in un fossato.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem e la polizia locale di Sandrigo che hanno estratto la coppia dalla vettura cappottata. L'uomo è stato portato al San Bortolo in codice giallo mentre la moglie al San Bassiano per accertamenti. Accorsi anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo finito nel fosso.