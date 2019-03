Emergenza in strada Pasubio: traffico in tilt per un incidente

Ennesima mattinata di passione per gli automobilisti costretti a percorrere Strada Pasubio. L'incidente autonomo di un furgone, finito contro un platano in zona Maddalene, ha causato lunghe code e rallentamenti. L'arteria è spesso intasata di traffico e la situazione non è destinata a migliorare nel breve periodo: il cantiere per la variante durerà 3 anni.