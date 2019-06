Travolto da una Smart pirata: in fin di vita un 26enne

Dopo aver travolto un ciclista tra via Alessandro Manzoni e via Roma, a Bareggio, nel Milanese, è fuggito senza prestare soccorso. È caccia in queste ore al pirata della strada che ha ridotto in fin di vita un ragazzo bengalese di 26 anni. Secondo le prime informazioni l'auto risulta intestata a un vicentino.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23 di mercoledì. Stando a quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che indagano sull'accaduto.

Incidente a Bareggio: l'arrivo dell'elicottero

Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari, anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Il paziente è stato prima assistito dagli equipaggi arrivati con l'ambulanza e l'automedica ma poi è stato portato via dall'elisoccorso, direzione ospedale San Raffaele. Dove il ciclista ora lotta per rimanere in vita.

Le indagini dei carabinieri: si cerca una Smart nera

A quanto pare l'auto coinvolta nell'incidente, secondo le prime frastagliate informazioni, potrebbe essere una Smart di colore nero. Alcuni pezzi di carrozzeria sarebbero stati ritrovati accanto alla bicicletta travolta.

"Il primo pensiero va al ragazzo ferito. Purtroppo - scrivono il sindaco Linda Colombo, e il vice sindaco Lorenzo Paietta - le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è ancora riservata. Per quanto riguarda l'accaduto, ringrazio i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i soccorritori per il tempestivo intervento. Grazie alle nuove tecnologie (telecamere e varchi) sulle quali stiamo investendo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, siamo sulle tracce del pirata. Con il comandante della polizia locale Riccardo Milianti e con il comandante dei carabinieri di Bareggio, Sergio Merolli, fin da mercoledì sera subito dopo l'accaduto, abbiamo visionato i filmati e abbiamo identificato l'auto, una Smart nera".

"Dopo avere travolto il ragazzo, il conducente è fuggito ad alta velocità verso Cornaredo. L'auto è intestata a un cittadino residente a Vicenza, che l'avrebbe data in uso a un altro uomo, cui le forze dell'ordine stanno risalendo in queste ore. Un ringraziamento anche a tutte le polizie locali e alle stazioni dei carabinieri che stanno collaborando con la Compagnia carabinieri di Abbiategrasso, per assicurare in breve tempo alla giustizia il pirata della strada", hanno concluso.

