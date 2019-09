Schianto auto-moto sotto al cavalcavia: gravissimo centauro

Schianto tra una moto e un'auto mercoledì mattina poco dopo le 9 in località Dovaro Montebello Vicentino, nel sottopasso vicino al casello autostradale. Il bilancio è di quattro feriti. Ad avere la peggio il centauro, ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Vicenza in seguito alle ferite ricevute.

Il motociclista, un 48enne di Cologna Veneta, si è scontrato con la sua moto addosso a una Ford Fusion. Secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, l'autovettura ha svoltato a sinistra per accedere alla Regionale 11 verso Verona e in quel momento è sopraggiunto, da Lonigo, il centauro.

L'impatto è stato inevitabile. Il 48enne è finito sopra la Ford ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza riportando gravi feriti. L'uomo è stato soccorso dall'eliambulanza arrivata da Verona e portato in codice rosso all'ospedale di Vicenza dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione.

Feriti, in maniera non grave, e portati in ospedale anche il conducente e i passeggeri della Ford, a causa del violento impatto della moto con la fiancata dell'auto.