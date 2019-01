Scontro tra due auto dopo il veglione: un ferito grave

Poco dopo 5.30 della mattina di capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra due auto in via valletta a Crespadoro per lo scontro tra due auto: cinque feriti.

La squadra dei pompieri arrivata da Arzignano, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti, rimasto bloccato nell’abitacolo di vettura Toyota, mentre i quattro occupanti di una Nissan sono riusciti autonomamente a uscire dal mezzo. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore mezza.