Passeggino travolto da camion: bimbo gravissimo, autista arrestato

Resta in gravi condizioni il bimbo di 14 mesi investito da un camion mentre era nel suo passeggino, accanto alla sua famiglia, che stava mangiando un gelato vicino a un parco nel centro di Marsotica. Il piccolo ha subito l'amputazione parziale della gamba destra ed è in prognosi riservata per il trauma cranico subito.

La tragedia

Il dramma è avvenuto circa alle 17, quando il 58enne Pietro Dal Santo, artigiano di Thiene, mentre era alla guida del suo autocarro, ha improvvisamente accelerato davanti all'alt della polizia locale. Ha così perso il controllo del mezzo, che è piombato sulla famigliola.

L'uomo è sceso e si è dato alla fuga a piedi, inseguito da agenti, carabinieri, prontamente arrivati sul luogo della tragedia, e dai testimoni, inferociti. Sono stati proprio i militari, una volta braccato l'investitore, a salvarlo dalla folla.

L'artigiano, cui è stato riscontrato un forte stato di ebbrezza, è stato arrestato e condotto in carcere.