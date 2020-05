Camion trascina per metri auto in sosta e poi fugge: multato il pirata

Lo scorso giovedì alle 18.30 un cittadino ha segnalato alla polizia locale di Arzignano che un autoarticolato, durante una manovra di inversione in via Casteneda, ha agganciato un’auto in sosta su parcheggio, trascinandola per 100 metri senza alla fine fermarsi e dandosi alla fuga.

Le persone sul posto hanno riferito, ancora spaventate e traumatizzate, di aver visto la macchina trascinata, le urla verso l’autista, chi cercava di fermarlo, gente impaurita ma l’autista non si è fermato ed è scappato. Solamente per pura fortuna il fatto non ha creato danni alle persone.

Immediatamente sul posto sono intervenute due pattuglie, una per il rilievo ed una per ricercare il veicolo. Durante le indagini si verifica che il mezzo transitava sotto le Telecamere Targa System di San Bortolo, e veniva tracciata la targa. Le agenti in servizio vice istruttore Daniela Zapolla e Vice Istruttore Alice Dalla Vecchia, hanno controllato accuratamente tutta la zona industriale di Arzignano, dove in un parcheggio laterale di Via 5 Strada, verso le ore 22:00 hanno trovato il mezzo ricercato, dove l’autista, un polacco di 53 anni, tranquillamente dormiva. Prontamente veniva identificato ed a carico dello stesso erano elevate la sanzione amministrativa di 303 euro.