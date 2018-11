Maxi tamponamento in Ca' Balbi: due feriti e traffico in tilt

E' di due feriti e di disagi al traffico il bilancio del maxi tamponamento avvenuito questa mattina, mercoledì, in strada Ca' Balbi, tra Vicenza e Quinto Vicentino.

Secondo una dinamica ancora da accertare, nell' incidente sono rimaste coinvolte sei auto e due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave. Sul posto, oltre al Suem 118, la polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico.