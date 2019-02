Scontro tra due auto: ferito grave incastrato tra le lamiere, lieve un'anziana

Poco dopo le 13:00, i vigili del fuoco sono intervenuti sopra il cavalcavia di via Antonio Fogazzaro a Bolzano Vicentino, lungo la strada per Quinto per lo scontro tra due auto: un ferito.

La squadra dei pompieri accorsa da Vicenza ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto un trentaseienne straniero, rimasto incastrato nell’abitacolo della Renault Megane. L’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale. Medicata sul posto la donna 72 enne alla guida del Fiat Doblo. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.