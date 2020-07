Segue la scia dell'amico, lo tampona e cade: ciclista muore in ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 20

Tragedia in mattinata nella Castellata. Un 78enne di Tezze sul Brenta, Alberto Baggio, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in località Ca' Rainati di San Zenone degli Ezzelini, nella zona di via Veggiane, poco distante dal cantiere della superstrada Pedemontana Veneta. L'anziano cicloamatore, in sella alla sua bici, era in scia ad un amico con cui stava facendo, insieme ad un gruppo di cicloamatori, un giro tra il vicentino e la Marca: forse a causa dell'eccessiva vicinanza tra le bici, la ruota anteriore del suo mezzo ha toccato quella posteriore di chi lo precedeva. L'anziano è così finito fuori strada, finendo giù per una scarpata e sbattendo violentemente il capo: l'amico che si trovava con lui, insieme ad un gruppo di cicloamatori, avendo capito la gravità di quanto accaduto, ha immediatamente lanciato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti infermieri e medici del Suem di Treviso e Crespano del Grappa, con elicottero, automedica e ambulanza. Il 78enne, privo di sensi, è stato intubato sul posto e immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Le sue condizioni, molto gravi a causa di un forte trauma cranico riportato nella caduta, sono peggiorate una volta giunto presso il nosocomio: poco dopo il ricovero il suo cuore si è fermato. I medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Sull'incidente indaga ora la polizia locale di San Zenone degli Ezzelini.

ORE 16

Un 78enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) è rimasto ferito in modo molto grave in seguito ad un incidente avvenuto in località Ca' Rainati di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, nella zona di via Veggiane, poco distante dal cantiere della superstrada Pedemontana Veneta.

Come riporta Trevisotoday, l'anziano cicloamatore, in sella alla sua bici, era in scia ad un amico con cui stava facendo un giro tra il vicentino e la Marca: forse a causa dell'eccessiva vicinanza tra le bici, la ruota anteriore del suo mezzo ha toccato quella posteriore di chi lo precedeva.

L'anziano è così finito fuori strada, finendo giù per una scarpata e sbattendo violentemente il capo: l'amico che si trovava con lui, avendo capito la gravità di quanto accaduto, ha immediatamente lanciato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti infermieri e medici del Suem di Treviso e Crespano del Grappa, con elicottero, automedica e ambulanza. Il 78enne, privo di sensi, è stato intubato sul posto e immediatamente trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi, a causa di un forte trauma cranico riportato nella caduta.