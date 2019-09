Schianto tra quattro auto: traffico in tilt in A4

Schianto fra tre auto in autostrada nella mattinata di martedì sull'autostrada A4 in direzione Milano. . L'incidente è avvenuto verso le 8:20 tra lo svincolo di Grisignano e Vicenza Ovest, in direzione Milano.

Verso le 10:20 di martedì sulla Serenissima, nel tratto interessato, si registravano ancora diversi problemi alla circolazione. Nell'incidente sono stati coinvolti due automobilisti che hanno riportato solo lievi ferite.

A causa della ripresa del traffico lavorativo dopo le ferie il traggico è in via di smaltimento. In autostrada prima corsia bloccata per due veicoli fermi, così come la corsia di emergenza per altre due auto in panne per lo schianto