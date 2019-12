Schianto tra un pullman e cinque auto: due feriti

Traffico in tilt per un incidente avvenuto verso le 19:30 in viale Serenissima a Vicenza, dietro al centro commerciale Palladio. Un pullman, sul quale viaggiavano degli americani, è rimasto coinvolto in un incidente con altre cinque autovetture. In una delle auto una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L'uomo è stata portato al pronto soccorso assieme a un passeggero rimasto ferito all'interno del pullman.

Articolo in aggiornamento