Schianto auto-scooter: un morto e un ferito gravissimo

La notte scorsa, intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcaferrovia di via G. Trissino per un incidente tra un’automobile e uno scooter: un uomo deceduto e uno ferito, sotto shock la conducente dell’auto. La squadra dei pompieri accorsa dalla centrale, ha messo in sicurezza i veicoli finiti contro un palo sul lato destro della carreggiata verso Padova.

Niente da fare nonostante i soccorsi per un 32 enne filippino, dichiarato morto dal personale medico del suem 118. L’altra persona che si trovava nello scooter è stata stabilizzata dai sanitari e trasportato in pronto soccorso. Trasportata in ospedale anche la donna alla guida della Fiat Panda per controlli medici. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.