Schianto auto-scooter, ferita una coppia: grave il conducente

È di due feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni per i trami subiti, il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì in città. Verso le 23:30, mentre stavano percorrendo viale Dal Verme in sella a una Vespa, una coppia di 50enni è stata centrata da una monuvolume, una SsangYong, che stava svoltando.

Il violento impatto ha fatto sbalzare dallo scooter la donna e l'uomo. Ad avere il peggio quest'ultimo che è stato portato al San Bortolo in codice rosso per i traumi ricevuti. Ferita la passeggera.

Sul posto il Suem 118 e la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.