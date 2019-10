Schianto tra auto e moto: ferito 54enne

Schianto tra una Bmw e una Fiat Panda nel pomeriggio di martedì a Sandrigo, nei pressi della rotatoria tra via Chizzalunga e via San Sisto.

La Bmw, con in sella un 54enne, ha sbattuto contro una portiera della Fiat con al volante una 23enne. Il motociclista è finito sull'asfalto e riportando ferite non gravi. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vicenza da un'ambulanza del 118.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino del distaccamento di Sandrigo intervenuta sul posto. Le operazioni di meza in sicurezza della strada, che è stata bloccata, sono durate una mezz'ora